Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan Liverpool kulübü hakkında sert açıklamalarda bulunurken ırkçılık iddialarına tepki gösterdi. Yazgan, İngiliz ekibinin Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası süreci örtbas etmeye çalıştığını söyledi. Yazgan’ın Aspor’a açıklamaları şu şekilde:

GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

"Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor."

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

"Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Osimhen, Nijeryalı futbolcu, Ibrahima Konate ile girdiği mücadelede sakatlanmış ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu pozisyonun ardından İngiliz kulübünden yapılan açıklamada Konate'nin sosyal medyada ırkçılığa uğradığı iddia edildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Liverpool FC, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye yöneltilen alçakça ve iğrenç ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinti duymaktadır. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu davranış insanlık dışı, korkakça ve nefretten kaynaklanıyor. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde yeri yoktur.