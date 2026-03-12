Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise dev maçın ardından takımı tebrik etmek için soyunma odasına gitti. Galatasaray yönetiminin, Liverpool maçı sonrası çılgın bir prim kararı aldığı öğrenildi.

OSIMHEN’İ GERİ ÇEVİRMEDİ

Zafer sonrasında soyunma odasına inen Dursun Özbek çeyrek final primini 3.5 milyon Euro olarak belirlemişti. Soyunma odasında Osimhen arkadaşlarının da talebini dile getirerek çeyrek final priminin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. Başkan Dursun Özbek de bunu kabul ederek, “Turu geçerseniz prim 5 milyon Euro” dedi. Bu gelişme sonrası Galatasaraylı futbolcuların Özbek'e tezahüratlarda bulunduğu ifade edildi.

Yönetim daha önce Beşiktaş derbisine 1.5 milyon Euro, Juventus turu için 2 milyon euro prim belirlenmişti.

Sarı-Kırmızılılar 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak rövanş maçında tur atlayıp çeyrek finale yükselmesi halinde rekor bir primin sahibi olacak.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda UEFA'dan 12 milyon 500 bin euroluk bonus elde edecek. Galatasaray, zorlu mücadelenin rövanşını 18 Mart'ta Anfield Road'da oynayacak.