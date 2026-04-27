Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda son taşları dizmeye başladı... Puan farkı 7'ye çıkarken RAMS Park'ta büyük bir sevinç yaşandı.

"COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından da art arda paylaşımlar geldi. Önce geçen hafta iptal edilen golün gerekçesi olan 'coğrafi ofsayta' gönderme yapan Sarı-Kırmızılılar, ardından Fenerbahçe için 'Boşa geçmiş bir sezon' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın galibiyetini duyurduğu ilk gönderide 'Coğrafyanın tek büyüğü Galatasaray' ifadelerine yer verildi. Paylaşım, dakikalar içinde 150 bin beğeniyi aştı.

"BOŞA GEÇMİŞ BİR SEZON"

Galatasaray'ın 3. golünün ardından kulübün resmi İngilizce hesabından da "Fenerbahçe taraftarları boşa geçmiş bir sezonu daha kutluyor" şeklinde paylaşım geldi. Bu gönderi de dakikalar içinde 50 binin üzerinde beğeni aldı.

"UYKUSUZ HER GECE"

Sarı-Kırmızılılardan yapılan bir başka paylaşımda ise Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle kaybettiği maçlardan görüntülerin de yer aldığı video, "Uykusuz her gece" başlığıyla sunuldu.