Galatasaray Kulübü “Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik başlatılan operasyon sonrası kamuoyunda gündeme getirilen 'sponsorluk' gündemine ilişkin açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan gelen açıklama:

"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır.

Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

Galatasaray Kulübü 11 Kasım 2024 tarihinde resmi twitter hesabından yayınladığı sponsorluk anlaşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, dünyanın en büyük döner restoran zinciri @maydonozdonertr ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.''

SORUŞTURMANIN DETAYLARI NELER?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-40 operasyonlarında 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 10 şüphelinin de kamu personeli olduğu öğrenilirken, şüphelilerin bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı ortaya çıktı.

“Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alındı.