Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüp içi dengeleri korumak isteyen Galatasaray'da öncelikli gündem maddesi Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı çalıştırıcı ile yeni anlaşma için ilk adımı atıyor.

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmaylarının, son 4 yıla damga vurarak şampiyonluk kupalarını müzeye getiren tecrübeli teknik adama 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Okan Buruk'un da kulüpten gelen bu hamleye oldukça sıcak baktığı ve tarafların kısa sürede el sıkışmasının beklendiği ifade edildi.

BARIŞ ALPER'İN BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin iç transferde görüşme gerçekleştireceği bir diğer kritik isim ise Barış Alper Yılmaz. Kasımpaşa mücadelesinde sergilediği performansla galibiyetin mimarlarından biri olan 26 yaşındaki milli futbolcunun 2028 yılında tamamlanacak olan sözleşmesinin uzun soluklu olarak güncellenmesi planlanıyor.

Yıldız oyuncunun transfer durumu ve yeni mukavelesine dair öne çıkan detaylar şu şekilde şekillendi:

Yönetim, joker oyuncunun 2028'de bitecek kontratını uzatarak oyuncunun maaş şartlarında iyileştirmeye gidecek. Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler almasına rağmen takımda tutulan milli futbolcu için kulübün kararlılığı sürüyor. Galatasaray yönetiminin, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon Euro'nun altındaki hiçbir transfer teklifini değerlendirmeye almayacağı kaydedildi.