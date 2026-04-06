Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Orta sahaya yıldız bir isim katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig’in dev takımı Manchester United’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Caught Offside’da yer alan habere göre Juventus’un da ilgilendiği Manuel Ugarte için Sarı-Kırmızılılar, hamle yapacak.

Haberde, Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis beklediği orta saha oyuncusu için Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi. Manchester United forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Manuel Ugarte, 915 dakika sahada kaldı.

Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde de Ugarte'nin transferi için Manchester United ile görüşme sağlamıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti.