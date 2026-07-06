Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transfer hareketliliğine başladı.

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, 6 ve 10 numara pozisyonları için iki futbolcu talep ederken, yönetim de kollarını sıvadı.

50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

TRT Spor'un haberine göre; yönetim orta sahaya yapılacak iki transfer için toplamda 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Bu doğrultuda Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a 25 milyon euro teklif edildiği ancak Alman kulübünün en az 50 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın 6 numaradaki hedefi ise Burnley'den Lesley Ugochukwu. Championship temsilcisinin 22 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Ugochukwu için sarı kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama modeline yönelecek.