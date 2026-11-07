Galatasaray'dan sakatlığı bulunan Nİjeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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