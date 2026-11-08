Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Rams Park’ın zemini tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leao ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leao 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Daha önce zemin nedeniyle Osimhen de sakatlanarak ameliyat olmuştu.

Leao'nun sağlık durumu da belli oldu. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Leao'nun 2-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.