Leroy Sane transferi ile sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, rotasını sağ bek takviyesine çevirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, eski yıldızı Sacha Boey için Alman devi Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapsa da tıkanan süreç nedeniyle gözünü farklı isimlere dikti.

TEKLİF İDDİASI

Sağ bek pozisyonu için Boey ve Thatchoua ile temasta olan Galatasaray, Almanya'da top koşturan bir başka ismi daha gündemine aldı.

Alman basınında çıkan haberlere göre Sarı-kırmızılı ekibin sağ bek transferinde son hedefi Omar Traore oldu. Söz konusu haberde Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki oyuncuya teklif yapılacağı iddia edildi. 4 milyon Euro piyasa değeri bulunan Traore geçen sezon 43 maçta 2 asistlik performans sergiledi.