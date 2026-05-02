Süper Lig'de şampiyonluğun 3 puan uzağında yer alan Galatasaray'da yönetim, servet değerinde bir prim dağıtmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılar, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde futbolcuların yüzünü güldürecek.

DEV PRİM

Galatasaray'da yönetim, şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda futbolculara toplam 10 milyon Euro prim dağıtmayı planlıyor. Sarı-Fenerbahçe derbisi için de 2.5 milyon Euro galibiyet primi açıklayan sarı kırmızılı yönetim, 3-0'lık zaferin ardından soyunma odasında primi neredeyse iki katına katlamış ve oyuncularına 4 milyon Euro galibiyet primi dağıtmıştı.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, 10 milyon Euro'luk prim ile motivasyonu üst seviyede tutmayı hedefliyor.





