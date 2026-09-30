Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra takımsız kalan Icardi tek başına antrenmanlarını sürdürüyor… Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eleştirilere cevap verirken kulüpsüz olmayı kendi seçtiğini açıkladı…

Arjantinli yıldızın açıklaması şu şekilde:

İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum. Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar. Ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum.

Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam ederdi. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz sakin olun, huzur içinde ve bolca sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim.

134 MAÇTA 77 GOL 25 ASİST

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 77 kez fileleri havalandırırken 25 de asist yaptı.