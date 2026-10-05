Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sportif direktörü belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. denildi.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.