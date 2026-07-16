Transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar Icardi’nin ayrılmasından sonra yedek forvet arayışlarına girdi. Osimhen’e önemli bir alternatif arayan, gözünü genç ve potansiyelli isimlere diken sarı-kırmızılı yönetim, aradığı profili Ukrayna’da buldu.
Galatasaray, Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki golcüsü Matviy Ponomarenko’yu gündemine aldı.Dinamo Kiev golcü oyuncu için 25 milyon Euro isterken sarı kırmızılular satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Kulübüyle 2028’e kadar mukavelesi bulunan 20 yaşındaki Matviy Ponomarenko’nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.