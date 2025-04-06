Galatasaray Spor Kulübü, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu’na itirazda bulundu. Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı." denildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.