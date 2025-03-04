Geçtiğimiz hafta Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Kanarya'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Hakem Slavko Vincic ve yardımcılarına tahsis edilen hakem odasına girerek Sloven hakem ve yardımcılarını tebrik ederken 4. hakem Kadir Sağlam'a yönelik bazı sözler sarf ettiği iddia edilmişti.

'AĞLAYAN BİRİ' İFADELERİ GÜNDEM OLDU

Maçın ardından yapılan basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Portekizli teknik adama yönelik olarak 'Crying One' (Ağlayan biri) kelimesini kullanarak, "Burada ağladı, içeride ağladı, hakem odasında ağladı' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Okan Buruk'a 1 maç, sarı-kırmızılıların yedek kulübesi için 'Maymun gibi zıpladılar' diyen Jose Mourinho'ya ise önce 4 maç ceza vermiş ardından da tahkim iki maça indirmişti.

Sezon başından bu yana yerli hakemler hakkında bazı açıklamalarda bulunan Jose Mourinho için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, TFF'ye bir başvuruda bulundu.

HTSpor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi Jose Mourinho'nun hakemlere yönelik ifadelerine ilişkin raporları istedi.