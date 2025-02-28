Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamayla 1 maç ceza alan Okan Buruk cezaya itiraz edeceklerini söylemişti… Sarı kırmızılılar Okan Buruk'un bir maçlık men cezası için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu. Galatasaray itirazın ardından Tahkim Kurulu'ndan cevap beklemeye geçti.

TÜRKİYE KUPASI’NIN ARDINDAN İTİRAZ EDECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Okan Buruk’un Türkiye Kupası’nda oynanan Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama şu şekildeydi: "Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin'e sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım."