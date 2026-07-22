Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray defans hattına sürpriz bir ismi listesine aldı. Sarı kırmızılılar Como, Inter ve Bournemouth'un Davinson Sanchez'e ilgisi ve Kolombiyalı futbolcunun olası ayrılık ihtimaline karşı önemli isimleri listesinde tutuyor. Galatasaray, Tottenham forması giyen Arjantinli stoper Cristian Romero'ya kancayı taktı. Sarı kırmızılılar savunma hattında yaşanabilecek gelişmelerin ardından 28 yaşındaki Romero için hamlede bulunabilir.



Tottenham'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Romero, savunma performansının yanı sıra skorer kimliği ile de ön plana çıktı. Romero, 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Romero'nun Tottenham ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor."

TRUMP'IN ELİNİ SIKMAMIŞTI

Arjantinli futbolcu Cristian Romero, Dünya Kupası'nın madalya töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmadı.28 yaşındaki savunmacının bu hareketi sosyal medyada gündem olmuştu.