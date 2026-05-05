Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile istişare ederek transfer edilecek isimler üzerinde uzlaşmaya vardı.

3 BÖLGEYE TAKVİYE

Okan Buruk'un raporu dahilinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 oyuncu için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısından çıkan ve bu sezonki performansıyla Süper Lig'de göz dolduran bir ismi de takibe aldı.

Fanatik'in haberine göre Okan Buruk'un yönetimden talep ettiği isimler; Bertuğ Yıldırım, Ümit Akdağ ve Arda Okan Kurtulan.

Okan Buruk, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ederek Victor Osimhen'in arkasında iyi bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. 52 yaşındaki teknik adam stoperde Ümit Akdağ'ı da çok beğeniyor. Okan Buruk'un dikkatini çeken bir diğer isim Arda Okan Kurtulan da bu sezon Göztepe'de Süper Lig'in en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

Her iki bek ile orta sahanın sağ ve solunda görev alabilen Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan, daha önce de Galatasaray'ın radarına girmişti.