Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da hedef seriyi 5'e uzatıp rekor kırmak... Transfer çalışmalarını da hem bu doğrultuda hem de Devler Ligi için planlayan Sarı-Kırmızılılara tarihi bir fırsat doğdu.

Sezonu kiralık geçirdiği Barcelona'da 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Marcus Rashford'ın geleceği, yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Katalan devinin Anthony Gordon'ı transfer etmesinin ardından Rashford'ın kulübü Manchester United'a dönmesi kesinleşti. Ancak ManU da yıldız futbolcunun yüksek maliyetinden kurtulmaya niyetli...

AVRUPA DEVLERİ DE HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre bu gelişme Avrupa devlerini harekete geçirirken, Galatasaray da şartlarını zorlamak üzere düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılıların, Rashford transferi için ciddi bütçe ayırdığı ve 28 yaşındaki İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörü ve yıldız oyuncularla kurduğu yeni projenin, bu transferde elini güçlendirmesi bekleniyor. Yönetimin, ilerleyen günlerde oyuncu ve menajeriyle temasları artırarak Leroy Sane örneğinde olduğu gibi transferi hızlıca bitirmek istediği belirtildi.