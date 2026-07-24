Galatasaray'da beklentileri karşılayamayarak takımdan ayrılan Yusuf Demir, Rapid Wien'de muhteşem bir dönüş yaptı. UEFA Konferans Ligi eleme mücadelesinde sahneye çıkan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, sadece 6 dakika içinde yaptığı 1 gol ve 1 asistle takımının kaderini değiştirip maça damga vurdu.

2022-2023 sezonunun başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü istenen patlamayı yapamamıştı.

KADRO PLANLAMASININ DIŞINDA KALDI

Süre bulmakta zorlanan ve kadro planlamasında arka plana düşen genç yetenek, geçen sezonun devre arasında yetiştiği kulüp olan Rapid Wien'e bedelsiz olarak geri dönmüştü. Galatasaray'daki çalkantılı dönemi geride bırakan Yusuf, yeni sezona adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

6 DAKİKADA SEZONUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Rapid Wien'in UEFA Konferans Ligi'ndeki kritik eleme karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Demir, ikinci yarının başında tek başına şov yaptı. Takımının geliştirdiği tehlikeli atakta şık bir pas çıkaran Yusuf, Raux Yao'ya golü attırdı ve skora dengeyi getirdi.

Asistinden sadece 6 dakika sonra bu kez kendisi sahneye çıktı. Ceza sahası içindeki soğukkanlı vuruşuyla topu ağlara göndererek Rapid Wien'i 2-1 öne geçirdi.

Sadece 360 saniyede ürettiği bu müthiş katkıyla takımına tur kapısını aralayan 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu.

AVUSTURYA'DA GÜNDEM YUSUF DEMİR

Yusuf Demir'in bu sansasyonel geri dönüşü Avusturya spor basınında da geniş yankı buldu. Gazeteler ve spor portalı sayfaları, genç oyuncunun sahada sergilediği liderlik rolünü ve Galatasaray sonrası yakaladığı bu yüksek formu manşetlerine taşıdı.