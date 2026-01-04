Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Manisa Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup ederek 5 maçlık yenilgi serisine son verdi. Bu skorla 4 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, düşme hattına gerilemekten kurtuldu. Galatasaray ise yeni antrenörü Gianmarco Pozzecco yönetimindeki ilk maçta galibiyetle tanışamadı. Muradiye Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Manisa Basket’ten Mintz ikinci yarıda sportmentlik dışı hareketiyle oyun dışı kaldı. Maçın en skorer isimleri 18’er sayıyla Manisa Basket’ten oyun dışı kalan Mintz ile Galatasaraylı Palmer Jr. oldu. Ak Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Basket Başkanı Ali Mazman da maçın heyecanını yerinde yaşadı. SALON: Muradiye HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel MANİSA BASKET: Smith 17, Yiğit 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Altan, Buğra, Stevenson, Martin 11, Zemaitis 6, Karahan, Yağız GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson Jr. 8, Palmer Jr. 18, Buğrahan 10, Gillespie, White Jr 13, Rıdvan 1, Omoruyi, Can 3, Tibet, McCollum 13, Meeks 3, Muhsin 6 1’İNCİ PERİYOT: 18-24 DEVRE: 44-42 3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-57 5 FAUL: Pereira (38.00), Johnson (39.07) (Manisa Basket)

