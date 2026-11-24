Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında çok kritik bir maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk etti. Aslan, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.

DEVLER LİGİ’NDE PUANINI 9’A ÇIKARDI

Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ndeki 5. maçında 3. galibiyetini aldı ve puanını 9’a çıkardı. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Galatasaray, Devler Ligi’ndeki 6. maçına 8 Aralık Salı günü Yunanistan’da AEK karşısında çıkacak.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, açtıkları pankartlarla ve yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek oldu. Taraftarlar, karşılaşmada "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" yazılı pankartlar açtı. Ayrıca kale arkasındaki seyirciler "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1'Alman hakem Daniel Sibert maçın ilk düdüğünü çaldı. 10' 10 dakika geride kalırken, iki takımda önemli bir pozisyona giremedi. 15' Yunus Akgün, ceza sahasına doğru ortasını yaptı ancak Aston Villa kalecisi Suzuki çıkarak topu kontrol etti. 30' İlk 30 dakikada net bir pozisyon olmadı, temsilcimiz Galatasaray oyunu biraz daha rakip sahaya yıkmaya başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

DENİZ GÜL GALİBİYETİ GETİRDİ

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı. 53' Karşılaşmada ortam bir anda gerildi, hakem Batrakov ve McGinn'e sarı kart gösterdi. 61' Oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün şutu üstten auta çıktı. 77' GOLLLLLL Galatasaray öne geçti. Gabriel Sara'nın köşe vuruşunda Deniz Gül kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.