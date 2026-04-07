Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Sacha Boey, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, beklentilerin altına kalarak satın alma opsiyonuyla Galatasaray’a kiralanmıştı. Sözleşmesinde 15 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunan Boey için değerlendirme aşamasına gelindi. Teknik heyet, istediği verimi henüz alamadığı 25 yaşındaki sağ bekin opsiyonun kullanılmasına sıcak bakmıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih cephesi Boey ile devam etmeme kararı aldı. Teknik heyetin yeni sezon planlamasında farklı isimlere yöneldiği ifade edildi.

