Yeni 10+4 yabancı kuralı sonrası genç yıldızlara yönelen Galatasaray, Dünya Kupası’nda parlayan Julio Enciso’yu gündemine aldı. Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, Strasbourg’un 30 milyon Euro istediği transferi 20 milyon Euro’ya bitirmeyi hedefliyor. Fransız ekibi, UEFA’nın Finansal Fair Play baskısı nedeniyle satışa sıcak bakıyor. ŞAMPİYONLAR LİGİ AKLINI ÇELDİ 22 yaşındaki Paraguaylı 10 numara Cimbom’un ilgisinden oldukça memnun. Şampiyonlar Ligi nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe transferine sıcak bakıyor. Geçen sezon Ligue 1’de 27 maçta 3 gol ve 6 asist üreten Julio Enciso için yönetim önümüzdeki hafta resmi temaslara başlayacak. Strasbourg ile pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray, genç yıldızı kadrosuna katmak için adeta tüm kozlarını kullanacak.

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