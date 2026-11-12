Türk futbolunun ve Galatasaray'ın hafızalardan silinmeyen efsanesi Cevad Prekazi için Belgrad'da düzenlenen anma ve cenaze töreni, iki ülke futbol camiasını gözyaşları içinde bir araya getirdi. Prekazi'nin kariyerinde önemli izler bıraktığı Partizan Kulübü'nün stadyumunda gerçekleştirilen programa; ailesi, yakınları, sevenleri, eski takım arkadaşları ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Galatasaray Kulübü heyeti katıldı.

Törende söz alan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Prekazi'nin vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek onun sadece yeşil sahalardaki yeteneğiyle değil, insani yönüyle de gönüllerde taht kurduğunu vurguladı. Prekazi'nin Türk futboluna ve Türkiye-Sırbistan dostluğuna eşsiz katkılar sunduğunu belirten Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcudan öte altın kalpli biriydi. Burada hem benimle hem benden önceki büyükelçilerle ve büyükelçilik mensuplarımızla daima yakın temasta olmuş birisiydi."

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Galatasaray Kulübü adına kürsüye çıkan Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu ise sarı-kırmızılı tarihin en müstesna figürlerinden birine veda etmenin derin hüznünü yaşadıklarını ifade etti. Prekazi'nin 1985 yılında Galatasaray'a transfer olmasıyla Türk futbolunda yepyeni bir çağın başladığını hatırlatan Artukoğlu, yıldız futbolcunun 6 yıl boyunca formayı gururla taşıyarak 2 lig şampiyonluğunda başrol oynadığını söyledi.

Özellikle 1989 yılında Monaco ağlarına gönderdiği unutulmaz golün Galatasaray taraftarlarının hafızasında ilk günkü tazeliğiyle yaşadığını belirten Artukoğlu, milyonlarca taraftarın sevgisini Belgrad'a taşıdıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bazı futbolcular bir kulübün formasını giyer, bazıları ise o kulübün tarihinin bir parçası olur."

Konuşmasının ardından duygusal anların yaşanmasına vesile olan vasiyeti açıklayan Artukoğlu, Prekazi'nin yıllar önce terlettiği Galatasaray formasını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte özel olarak Belgrad'a getirdiklerini belirtti ve "O formayı, kendi arzusu çerçevesinde cenazesinde kullanılmak üzere buraya bırakıyoruz" sözleriyle emaneti ailesine teslim etti.

İKİ ÜLKE TEK YÜREK OLDU

Partizan camiası da kulübün unutulmaz ismini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Partizan Kulübü Genel Direktörü ve eski futbolcu Danko Lazovic, bu acı günde kendilerini yalnız bırakmayan Galatasaray heyetine teşekkürlerini sundu.

Prekazi ile Partizan forması altında 7 sezon omuz omuza mücadele eden eski futbolcu Aleksandar Aca Trifunovic, birlikte kazandıkları şampiyonlukları ve efsane ismin rakip kalecilere korku salan sol ayağını yâd ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'ye gitti ve Galatasaray formasıyla futbol tarihi yazmaya devam etti. Orada bir efsane oldu, adı burada, Belgrad'da olduğu kadar saygıyla anılan bir insan oldu. İki büyük kulüp, iki ülke ve taraftar kuşakları bugün aynı insana veda ediyor."

Prekazi'nin yakın dostlarından Dejan Smiljanic ise usta futbolcunun karakteriyle tüm futbol dünyasına örnek olduğunu belirterek, "Büyük bir futbolcuydun ama asıl önemli olan, insanların saygı duyduğu bir insandın. Gördüğün o saygı, özellikle Türkiye'de, unutulacak bir şey değil" sözleriyle duygularını dile getirdi.