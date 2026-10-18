Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Ancak sahadan 3 puanla ayrılmasına karşın sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu etkisiz oyun tartışmaları da beraberinde getirdi.

TRT Spor ekranlarında 90 dakikayı yorumlayan Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Tugay Kerimoğlu, ilk yarıda ev sahibi ekibin net fırsatlar harcadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir deplasman gibi görünüyor ama aslında kötü oyun karşısında zorlaşan bir deplasman oldu. Performanslar iyi olmayınca sahada istediğin oyunun karşılığını alamıyorsun. İlk yarının son 15 dakikasına baktığımızda Gençlerbirliği'nin çok net pozisyonları var; Salih'in kaçırdığı iki pozisyon ortada. Futbol bazen adalet dağıtır deriz ama bugün kesinlikle Gençlerbirliği adına adaletsiz bir sonuç çıktı."

"EREN BİR KEZ BİLE DİKİNE GİTMEDİ"

Sarı-kırmızılı futbolcuların bireysel tercihlerini mercek altına alan Kerimoğlu, sol bekte görev yapan milli futbolcu Eren Elmalı'nın hücuma çıkışlardaki tutukluğunu eleştirdi:

"Eren'e ne zaman top gelse tek düşüncesi Abdülkerim'e dönmek oldu. Maç boyunca bir kez bile dikine oynamadı. Eren'e ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Sahada bir çekingenlik mi var, yoksa taraftardan tepki görürüm korkusuyla mı risk almıyor?"

"İLKAY DAHA FAZLA SÜRE ALMALI"

Galatasaray'ın orta alandaki pas kalitesini ve oyun kurma becerisini değerlendiren ünlü yorumcu, İlkay Gündoğan'ın oyuna dahil olmasıyla takımın çehresinin değiştiğine işaret etti:

"Belki bir problem vardır ya da teknik heyet farklı tercihler kullanıyordur ancak İlkay oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın top yapabilme yeteneğini yeniden gördük. Son 20-25 dakikada sahada bunu net şekilde hissettirdi. Artık o İlkay'ı geri kazanmanız ve sahada tutmanız gerekiyor; süreleri mutlaka artmalı çünkü o çok özel bir oyuncu."

Teknik heyetin hücum kurgusunda isimlere değil, sahadaki takım gelişimine odaklanması gerektiğini savunan Tugay Kerimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağ kanada Sane'yi, sola Leao'yu, forvete Osimhen'i koy; arkalarında Batrakov olsun. Kağıt üzerinde kimse buna bir şey demez. Ancak bu oyuncuların özelliklerinden faydalanamıyorsan ve takım oyunu gelişmiyorsa ısrar etmenin anlamı yok. İsim ne kadar büyük olursa olsun bazen bazı oyuncularda inat etmek doğru bir karar değildir, vazgeçmeyi de bilmek gerekir.

Deniz Gül'ün attığı gol tamamen maçın akışındaki bir şanstı. Leao sakatlandı, zorunlu olarak Deniz girdi ve golü attı. Ancak Galatasaray'ın gerçek futbolu ve sahada vadettiği oyun kesinlikle bu değil."