Galatasaray Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmalarına devam ederken Yunanistan Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Eleni Markou'yla anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklamasında Markou ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son olarak Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde önemli bir dönemeç yaşıyor. Milli takımda 70'i aşkın maça çıkan Markou, 10 gol kaydetmiş durumda.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM"

Markou, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Sezon için gerçekten heyecanlıyım" diyen deneyimli oyuncu, hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı.

"Ben hedefleri yüksek olan, başarıya odaklı biriyim. Buraya bir sebep için geldim. İşimi yüzde yüz yapmak için buradayım. Çalışmaya mümkün olan en kısa sürede başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanan Markou, taraftarlardan da beklentileri konusunda mesaj verdi.

"Taraftarlarımız bizden en iyisini beklesin" diyen Yunan oyuncu, yeni takımında kendini kanıtlamaya hazır olduğunu belirtti.