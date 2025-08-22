RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Can Natan, MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz ile MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz katıldı. Galatasaray basketbol takımının yeni hedefler için mücadele edeceğini söyleyen Dursun Özbek, "MCT Technic geçen sene de forma sponsoruydu. Bu sene sponsorluğu büyüterek devam ettiriyoruz. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sponsorluklarımızın devamlılığı markalarımız ve ekonomimiz için önemli. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni hedefler için mücadele edecek. Avrupa'da kupa kazanmış bu şubenin potansiyelini en iyi şekilde göstereceğine inanıyorum. Dün FIBA başkanıyla yaptığım görüşmede Galatasaray'a verdikleri önemi bir kez daha gördüm. Tesisleşme çalışmalarıyla basketbol şubesine de en iyi olanakları sunacağız. Bu anlaşmanın Galatasaray'a, MCT Technic'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Geçen sezon yaklaşık 80 milyon avro civarında sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını söyleyen Özbek, "UEFA kriterleri çerçevesinde sponsorluklar, kriterlere uygunluğu sağlamak açısından son derece önemli. Geçtiğimiz sezon bu gelirlerin yüzde 80'inini takım için kullanabiliyordunuz. Bu sene bu kriter yüzde 70'e düştü. Dolayısıyla sponsorluk anlaşmalarının daha yukarı çekilmesi gerekiyor. Şu an aldığım intiba geçen sene yaptığımız sponsorluk gelirlerinin üstüne çıkacağımız yönünde. Bu sene Avrupa hedefimiz var. Bu çerçevede sponsorluk çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeler imzalanacak." ifadelerini kullandı.

'McCollum döndüğü için çok sevindim'

Errick McCollum'un takıma dönmesinden mutlu olduğunu söyleyen Özbek, "McCollum döndüğü için çok sevindim. Şampiyon kadromuzda kendisi de vardı. Galatasaray'a büyük katkı verecek. Kendisini tekrar görmekten mutlu oldum." dedi. Bu sene basketbolda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediklerini söyleyen Can Natan ise, "Şubemize destekleri için teşekkür ederiz. Sponsorlarımızın desteği hayati öneme sahip. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık, bu sene kupayı almak istiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Galatasaray'la yeni bir yola çıkıyoruz'

MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, sarı-kırmızılı takımla güzel işler yapmak istediklerini aktararak, "Galatasaray'la yeni bir yola çıkıyoruz. Daha başarılı ve güzel işler yapmak istiyoruz. Sporda yeni bir kültür, yeni bir başlangıç için Galatasaray'la daha güzel işler yapmak için bu işe girdik. Çevreye katkı için Galatasaray ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Her zaman gençlerimizin ve çevremizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Furkan Yılmaz da, "Önceki sezon forma sponsoruyken bu sene yeni bir sponsorluk anlaşması yaparak isim sponsorluğuna gelmenin gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'la yaptığımız bu işbirliğini bir sponsorluk olarak değil vizyon ortaklığı olarak görüyoruz." dedi. İmzaların atılmasının ardından tören, sarı-kırmızılı basketbolcularla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.