RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar katıldı. Sponsorların amatör sporlarda çok büyük bir değere sahip olduğunu belirten Mehmet Cibara, "Geçen hafta bir sponsorluk anlaşması yaptık, bu hafta bir yenisini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta iki sponsorumuz daha olacak, takip eden haftada da sponsorluk anlaşmalarımız devam edecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlarda dahi bize bu şekilde destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"1905 GSYİAD bizim her şeyimiz." diyerek sözlerine devam eden Cibara, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yönetim kurulu üyeleri olarak Galatasaray için her türlü imkanımızı sonuna kadar zorluyorsak, 1905 GSYİAD da aynı şekilde, aynı amaç ve başarılara ulaşmak için Galatasaray'a hizmet ediyor. Her zaman omuz omuza hareket ettiğimiz bir oluşum. Dolayısıyla kendilerine her fırsatta teşekkür ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu, 1905 GSYİAD'ın bu sene yaptığı en iyi sponsorluklardan biri oldu. Şampiyonluklar beklediğimiz bir takıma sponsor oldu. Hem erkek basketbol takımımıza hem de 1905 GSYİAD'a başarılar diliyorum."

Mecit Mert Çetinkaya: "Savaşan bir takım kurduk"

Galatasay Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, iddialı bir kadro oluşturduklarını belirterek, skorer oyun kurucu transferi yapmak istediklerini söyledi. Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nın sergilediği performanstan memnun olduklarını vurgulayan Çetinkaya, "Takviye yapmayı planlıyoruz. Şampiyonluk için daha çok erken. Böyle giderse iddiamızın olacağından eminim. Savaşan bir takım kurduk. Avrupa'da gruptan çıkıp ilk 10 maçta minimum mağlubiyetle süreci devam ettirmek için uğraşıyoruz. İlk hedefimiz bu. Takımda ayrılık ihtimali yok. Skorer oyun kurucu (guard) pozisyonuna transfer düşüncemiz var. Doğru hamle için doğru zamanı bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.