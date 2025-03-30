Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol’u konuk etti. Konuk ekip, mücadeleden 112-110’luk skorla galip ayrıldı.
Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla 10’uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray 11’inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Büyükçekmece Basketbol’dan Yannick Franke oldu.
- SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
- HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
- GALATASARAY: James Palmer 19, Sadık Emir Kabaca 13, Wallace 12, Izundu 9, Göksenin Köksal 3, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 21, Samet Geyik 6, Gray 7, Young 4, Blumbergs 3
- BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Bruinsma 16, Starks 25, Sajus 11, Franke 26, Ata Kahraman 6, Love-Roberts 15, Emircan Koşut 4, Zagorac 9
- 1’İNCİ PERİYOT: 30-27
- DEVRE: 68-61
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 85-91