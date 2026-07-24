Süper Lig'de 22 Haziran'da başlayan transfer döneminden beri yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kiralayan Galatasaray, ikinci hamlesini yapmaya çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, Bologna forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'nin transferi için kulübü ve oyucuyla anlaşmaya vardı.

YILLARCA BİRLİKTE OYNADILAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yıllardır Davinson Sanchez ile birlikte Kolombiya Milli Takımı forması giyen deneyimli savunmacı hem sağda hem solda görev yapabiliyor. Kulübü Bologna ile 16 milyon euro bonservis karşılığı söz kesilen oyuncu ile de yıllık 4 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Davinson Sanchez ve 10 numara transferine göre karar verecek. Sanchez'i ısrarla isteyen Como'nun yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al-Ahli de ilgisini belli etti.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Teknik direktör Okan Buruk hem Şampiyonlar Ligi hem de lig ve kupadaki yoğun fikstür sebebiyle stoper bölgesinde rotasyon için elinin güçlü olmasını istiyor.

Öte yandan başta İtalyan basınında yer alan haberlere göre sol stoper arayışındaki Beşiktaş da Kolombiyalı stoper ile ilgileniyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi olan Lucumi, tecrübeli çalıştırıcının ilk tercihleri arasında yer alıyordu.