Galatasaray, son yıllarda Süper Lig’in tartışmasız en güçlü takımı haline geldi. Okan Buruk’un Aslan’ı, bitime 8 hafta kala 7 puanlık avantajla şampiyonluk yolunda en rahat sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim döneminden sonra ilk kez üst üste dört yıl son 8 haftaya zirvede girdi. 2022-23’te 6 puan, 2023- 24’te 2 puan, 2024-25’te 3 puan farkla önde olan Aslan, bu kez 7 puanlık üstünlükle yürüyüşünü sürdürüyor.

4 FARK KAPANDI

Son 78 haftanın 74’ünde zirvede kalan Cimbom, yalnızca Beşiktaş ve Konyaspor’a kısa süreli liderlik fırsatı tanıdı. 1959’dan bu yana oynanan Süper Lig’in 68. sezonunda Aslan tarihi rekabette de ezeli rakibini yakaladı. Galatasaray, bu sezon 4 galibiyet fazla alarak Fenerbahçe’nin “En çok galip gelen takım” ünvanına ortak oldu. İki dev, 2 bin 258 maçta 1304’er galibiyetle zirveyi paylaşırken Beşiktaş 1216 galibiyetle onları takip etti.