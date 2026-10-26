Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29. ve 44. dakikalarda Osimhen atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
DEV DERBİ BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta son düdük çalar çalmaz ortalık karıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai arasında başlayan gerilim, kısa süre içinde büyüdü.
Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai'nin üzerine yürüdü. Gerilimin artmasıyla oyuncular ve ekipler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.
KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
beIN Sports'un haberine göre; Maç sonunda Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown şiddetli hareketten kırmızı kart gördü.
Roland Sallai ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart gördü.