İstanbul’da futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde toplu ulaşım için ek önlemler alındı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, karşılaşma nedeniyle bazı hatlarda sefer saatleri uzatılırken, taraftar yoğunluğunun beklendiği M2 Yenikapı-Hacıosman hattına ilave trenler eklendi.

Düzenlemeyle hem maç öncesinde stadyuma ulaşım sırasında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hem de karşılaşmanın ardından taraftarların evlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

ALTI METRO HATTINDA SEFERLER SAAT 01.00’E KADAR SÜRECEK

Derbi kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferler gece saat 01.00’e kadar devam edecek.

Sefer saatleri uzatılacak hatlar şöyle:

M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B: Yenikapı-Kirazlı

M2: Yenikapı-Hacıosman

M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5: Üsküdar-Sultanbeyli

M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

MAÇ ÖNCESİNDE YENİKAPI-SEYRANTEPE ARASINDA EK SEFERLER

Karşılaşma öncesinde yolcu hareketliliğinin artması beklenen M2 Yenikapı-Hacıosman hattında ek seferler düzenlenecek.

Saat 19.30 ile 21.15 arasında, mevcut Yenikapı-Hacıosman trenlerine ilave olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler yapılacak. Ek trenler 7,5 dakikada bir hareket edecek.

MAÇ SONRASI SEYRANTEPE’DEN 5 DAKİKADA BİR TREN

Derbinin ardından oluşabilecek yoğunluk için de ek sefer planlaması yapıldı. Taraftar yoğunluğu devam ettiği sürece Hacıosman-Yenikapı yönündeki mevcut seferlere ek olarak Seyrantepe istasyonundan hareket eden trenler de hizmet verecek.

Bu kapsamda Seyrantepe ile Yenikapı arasında aktarmasız trenler 5 dakikalık aralıklarla çalışacak. Ek seferlerle maç bitiminde istasyonlarda ve trenlerde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.