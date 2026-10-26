İstanbul’da futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde toplu ulaşım için ek önlemler alındı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, karşılaşma nedeniyle bazı hatlarda sefer saatleri uzatılırken, taraftar yoğunluğunun beklendiği M2 Yenikapı-Hacıosman hattına ilave trenler eklendi.
Düzenlemeyle hem maç öncesinde stadyuma ulaşım sırasında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hem de karşılaşmanın ardından taraftarların evlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.
ALTI METRO HATTINDA SEFERLER SAAT 01.00’E KADAR SÜRECEK
Derbi kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 metro hatlarında seferler gece saat 01.00’e kadar devam edecek.
Sefer saatleri uzatılacak hatlar şöyle:
M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B: Yenikapı-Kirazlı
M2: Yenikapı-Hacıosman
M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5: Üsküdar-Sultanbeyli
M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
MAÇ ÖNCESİNDE YENİKAPI-SEYRANTEPE ARASINDA EK SEFERLER
Karşılaşma öncesinde yolcu hareketliliğinin artması beklenen M2 Yenikapı-Hacıosman hattında ek seferler düzenlenecek.
Saat 19.30 ile 21.15 arasında, mevcut Yenikapı-Hacıosman trenlerine ilave olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler yapılacak. Ek trenler 7,5 dakikada bir hareket edecek.
MAÇ SONRASI SEYRANTEPE’DEN 5 DAKİKADA BİR TREN
Derbinin ardından oluşabilecek yoğunluk için de ek sefer planlaması yapıldı. Taraftar yoğunluğu devam ettiği sürece Hacıosman-Yenikapı yönündeki mevcut seferlere ek olarak Seyrantepe istasyonundan hareket eden trenler de hizmet verecek.
Bu kapsamda Seyrantepe ile Yenikapı arasında aktarmasız trenler 5 dakikalık aralıklarla çalışacak. Ek seferlerle maç bitiminde istasyonlarda ve trenlerde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.