Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Yüksek tempo ve tansiyon ile başlayan karşılaşmanın 6. dakikasında iki sarı kart çıkarken, 11. dakikada ise penaltı kararı verildi.

Topla ceza sahasına giren Sidiki Cherif, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını işaret etti. VAR ile kısa süreli diyaloğun ardından penaltı kararı kesinleşti.

13. dakikada topun başına geçen Talisca, topu dışarı nişanladı. Sarı-Lacivertliler, erken dakikada eline geçen müthiş fırsattan yararlanamadı...