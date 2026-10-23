Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
DERBİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU
Galatasaray, dev derbinin bilet fiyatlarını duyurdu. En pahalı bilet 60 bin TL, en uygun bilet ise 2 bin 800 lira olarak açıklandı.
Derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 40 bin lira
Kategori 2: 35 bin lira
Kategori 3: 30 bin lira
Kategori 4: 25 bin lira
Kategori 5: 22 bin 500 lira
Kategori 6: 20 bin lira
Kategori 7: 18 bin lira
Kategori 8: 14 bin lira
Kategori 9: 12 bin lira
Kategori 10: 3 bin 250 lira
Kategori 11: 2 bin 800 lira
Misafir: 2 bin 800 lira