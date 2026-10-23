Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. DERBİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU Galatasaray, dev derbinin bilet fiyatlarını duyurdu. En pahalı bilet 60 bin TL, en uygun bilet ise 2 bin 800 lira olarak açıklandı. Derbinin bilet fiyatları şu şekilde: Kategori 1: 40 bin lira Kategori 2: 35 bin lira Kategori 3: 30 bin lira Kategori 4: 25 bin lira Kategori 5: 22 bin 500 lira Kategori 6: 20 bin lira Kategori 7: 18 bin lira Kategori 8: 14 bin lira Kategori 9: 12 bin lira Kategori 10: 3 bin 250 lira Kategori 11: 2 bin 800 lira Misafir: 2 bin 800 lira

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