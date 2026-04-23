Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de RAMS Park’ta oynanacak kritik derbinin biletleri satışa çıktı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bilet fiyatları da belli oldu. En ucuz biletlerin 2.500 TL, en pahalı biletlerinin ise 55.000 TL olduğu göze çarptı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00’da GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107, GÜNEY TRİBÜN 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik Bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle, kombine yerlerini belirledikleri 3 TC kimlik numarasından birine devredebilirler.

İl Spor Güvenlik Kararı gereğince 26.04.2025 tarihinden itibaren Fenerbahçe logolu passo taraftar kartını iptal eden veya hala sahip olan taraftarlar karşılaşmaya bilet alamayacak." denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 55 bin TL

Delux: 54 bin TL

Lux: 52 bin TL

Classic: 50 bin TL

Kategori 1: 35 bin TL

Kategori 2: 30 bin TL

Kategori 3: 27.5 bin TL

Kategori 4: 25 bin TL

Kategori 6: 20 bin TL

Kategori 7: 10 bin TL

Kategori 8: 12 bin TL

Kategori 9: 10 bin TL

Kategori 10: 2.750 TL

Kategori 11. 2500 TL

Misafir: 2.500 TL