Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de hakemi açıklandı. Dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. DERBİ NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle: 23 Ekim Cuma: 20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan 24 Ekim Cumartesi: 13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu 16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan 19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam 25 Ekim Pazar: 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır 19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen 26 Ekim Pazartesi: 19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler 19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk 21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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