Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de hakemi açıklandı.
Dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
DERBİ NE ZAMAN?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan