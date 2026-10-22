Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de hakemi açıklandı.

Dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan