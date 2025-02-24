Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi önem taşıyor. 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yöneteceğini dev derbide çıkacak sonuç direkt olarak şampiyonluğa etki edecek. Galatasaray 277 milyon Euro'luk kadrosu ile, Fenerbahçe ise 242 milyon Euro'luk değeri ile tarihin gördüğü en pahalı derbiye çıkıyor.

Derbide nasıl bir sonuç bizi bekliyor? Kazanmaya yakın olan taraf kim? Skor tahmini ne? Olası senaryolar, beklenen kadrolar ve daha fazlasını Ümit Genç yeni Youtube programında değerlendirdi.