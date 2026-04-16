Süper Lig’in 31. Haftasında hayati bir derbi oynanacak. 26 Nisan Pazar günü Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi ‘yabancı hakem’ polemikleri ortaya atılsa da TFF son noktayı koydu. Kritik karşılaşmada yerli hakem düdük çalacak.

MELER VEYA KOL

Hayati karşılaşmada Halil Umut Meler ve Yasin Kol ismi ön plana çıkıyor. İki takım arasında oynanan son derbide de görev alan Meler, Süper Lig’de son olarak 5 Nisan’daki Samsunspor-Konyaspor maçında düdük çaldı. Bir diğer güçlü aday ise Yasin Kol. Bu sezon önemli karşılaşmalarda görev verilen Kol, son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini yönetmişti.

BU HAFTA İKİSİ DE YOK

TFF Süper Lig’in 30. Haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı. Hem Halil Umut Meler’e hem de Yasin Kol’a bu hafta görev verilmedi. Bu iki ismin de bu hafta olmaması dev derbide Meler veya Kol ikilisinden birinin maçı yönetecek iddialarını güçlendirdi.