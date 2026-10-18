Süper Lig’in 9. Haftası dev bir derbiye sahne olacak… Galatasaray 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek… Dev maç öncesi Fırat Aydınus, karşılaşmayı yönetecek hakemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
VAR'A YABANCI İSPANYOL
Hakemin Atilla Karaoğlan olmasını beklediğini belirten Aydınus: “Atilla Karaoğlan sahada. Halil Umut Meler de dördüncü hakem olabilir. VAR’da eğer aklıselimlerse yabancı İspanyol olur. Eğer Karaoğlan’da da bir problem olursa derbinin hakemi Halil Umut Meler.” İfadelerini kullandı.