Süper Lig'de geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkaran ve Samsunspor'u mağlup etmesi halinde üst üste dördüncü şampiyonluğunu alacak Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.

Dries Mertens'in boşluğunu dolduramayan ve bu bölgeye Bernardo Silva'yı isteyen sarı kırmızılı ekipte, sürpriz bir isim gündeme geldi.

DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Sabah'ın haberine göre; Sebastian Szymanski, menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Fransa'da 1 gol-3 asist kaydetti.

3 sene önce Okan Buruk'un transfer etmek istediği Polonyalı yıldızı Fenerbahçe renklerine bağlamıştı. Sarı lacivertlilerde dönemin yöneticisi Selahattin Baki, "Florya'nın kalbinden aldık" diyerek Galatasaray'a transfer çalımı göndermesi yapmıştı.

Menajerler tarafından önerilen Szymanski için Galatasaray cephesi henüz cevap vermedi. Yönetim transfer konusundaki son kararı Okan Buruk'a bıraktı.