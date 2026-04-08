Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini ağırladı.
İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci maçı da 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.
Galatasaray'ın aldığı zaferin ardından Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasını kazandı.