Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci maçı da 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın aldığı zaferin ardından Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasını kazandı.

