Leeds United'ın Galli futbolcusu Ethan Ampadu'nun eşi, sosyal meyda hesabından yaptığı bir paylaşımla kulüpte krize yol açtı.

Ampadu'nun Türk eşi, oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşınca İngiliz taraftarlar çileden çıktı.

GEÇMİŞİ HATIRLATTILAR

Leeds taraftarları, 2000 yılında UEFA Kupası'nda Galatasaray eşleşmesinde vefat eden 2 taraftara saygısızlık yapıldığını öne sürerek yönetime isyan etti. Taraftarların baskısının ardınan Leeds yönetimi resmi açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Galli yıldız Ampadu ile eşinin birkaç ay önce ayrıldığı ve yıldız oyuncunun paylaşımdan haberi olmadığı öne sürüldü. Leeds'in açıklamasında "Ethan, birkaç ay önce eşinden ayrılmıştır ve söz konusu görüntü ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Ethan, Loftus ve Speight ailelerindeki trajik kaybın farkında ve bu konuda duyarlıdır." ifadelerine yer verdi.

EŞİNDEN YALANLAMA GELDİ

Ethan Ampadu'nun eşi ise kulübün açıklamasını yalanlayan bir paylaşımda bulundu. Ampadu'nun fotoğraftan haberdar olduğunu belirten eşi "İstanbul'da hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben Türküm ve oğlumuz da kısmen Türk. Galatasaray, ailemin yıllardır desteklediği takımdır. Biz çocuğumuzun ebeveynleriyiz ve Ethan, fotoğrafın farkındaydı. Leeds United'ın yalan içeren bir açıklama yaparak yanlış bir hikaye anlatmamasını rica ederim." açıklamasında bulundu.