UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon henüz puanı bulunmayan temsilcimiz Galatasaray, Sporting Lizbon ve Barcelona mağlubiyetlerinin ardından Fransa'da galibiyet arıyor. Fransa'nın Lille ekibi ile deplasmanda saat 19.45’te başlayacak maçta Okan Buruk'un kafasındaki ilk 11 tercihi netleşti. Deneyimli teknik adam orta sahada değişime gitmeye hazırlanıyor. Mario Lemina'yı kulübeye çekmeye hazırlanan Buruk, merkezi Torreira, Sara ve Batrakov'dan kuracak. Buruk, ayrıca Barcelona maçından farklı olarak stoperde Abdülkerim Bardakcı'ya şans verecek. Devler Ligi’nde dış sahadaki son 5 maçını da kaybeden sarı-kırmızılılar, Fransa'da kötü gidişe dur demek istiyor. MUHTEMEL 11'LER: Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

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