Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Bu sonuçla Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galip gelemedi.
Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.
Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.
Bu sezon ilk kez iki maç üst üste puan kaybetti
Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını kazanamadı.
Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftadaki Kasımpaşa müsabakasından da 3-3 beraberlikle döndü. Son olarak 2022-2023 sezonunun 31 ve 32. haftalarında üst üste 2 lig maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra yine 2 maç üst üste kazanamadı.
Ligde 26 maçtır bileği bükülmüyor
Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında mağlup olmadı.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Deplasmanda 24 maçtır yenilmiyor
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasman mücadelesinde yenilmedi.
Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 20 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.