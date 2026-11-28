SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Ramazan Demiröz
Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan Ulu, Maa, Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar (Abdülsamet Yalçın, Cafer Kirkit, Yiğit Kaplan, Gökçen Yüksel)
Gaziantep Gençlikspor: Halil Yücel, Uğur Kılınç, Wen, Abdolhamidi, Emre Güler, Ivanov (Deniz İvgen, Jeanlys, Bahadır Kuyucu, Doğukan Yaltıraklı, Aykut Gedik, Uğur Okay, Yunus Zabun)
Setler: 25-20, 25-15, 25-20
Süre: 89 dakika (32, 28, 29)