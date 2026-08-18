Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sol kanat pozisyonu için başta Rafael Leao ve Marcus Rashford olmak üzere birçok dünya yıldızıyla temas halinde olan sarı-kırmızılı yönetim, tanıdık bir isim için de düğmeye bastı. Cimbom, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı bu kez bonservisiyle takıma kazandırmayı hedefliyor.

OPSİYON SONRASI YENİ PAZARLIK

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 27 yaşındaki hücum oyuncusunu 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamış ancak sezon sonunda yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu opsiyon maddesini yürürlüğe sokmamıştı. Süreç içerisinde oyuncunun Napoli'deki geleceğinin belirsizleşmesi üzerine sarı-kırmızılı idareciler İtalyan kulübüyle yeniden temas kurdu.

NAPOLİ İNDİRİME GİTTİ

Sky Sport’un aktardığı son dakika haberine göre; Galatasaray ile Napoli, Noa Lang'ın kalıcı transferini bitirmek adına resmi görüşmelere başladı. İtalyan temsilcisinin, oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve daha önce talep ettiği yüksek bonservis beklentisini 20 milyon Euro seviyelerine kadar düşürdüğü kaydedildi. Takımı ve şehri yakından tanıyan Hollandalı yıldızın da yeniden Galatasaray forması giymeye son derece istekli olduğu ifade ediliyor.