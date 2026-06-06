TFF'nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle transfer çalışmalarını ağırdan alan G.Saray, bu modele uygun oyuncular bakıyor. Glasgow Rangers’ta forma giyen 2004 doğumlu Youssef Chermiti, G.Saray’ın istediği bir isim.

İcardi’nin yıllık 5 milyon Euro’luk teklife henüz yanıt vermemesi sonrasında sarı-kırmızılılar, Chermiti için düğmeye basma kararı aldı. İskoç kulübün 2029’a kadar kontratı bulunan oyuncusu için 30 milyon Euro talep etmesi nedeniyle G.Saray, pazarlıklara başlayacak. Bu arada Jhon Duran da sarı-kırmızılıların alternatiflerinden biri. Kolombiyalı forvet, Cimbom’da oynamak istiyor ancak G.Saray yönetimi, henüz Duran ve menajerine dönüş yapmadı.